Controverse au Sénégal : un ministre traite les tirailleurs de "Traîtres"

Au Sénégal, Cheikh Oumar Diagne, ministre chargé de l'administration à la présidence, a suscité une vive controverse en qualifiant les tirailleurs coloniaux de "traîtres".

Dans une interview diffusée le 21 décembre sur Fafa TV, il a affirmé que ces soldats s'étaient battus contre leurs "frères" africains lors de révoltes et de guerres anticoloniales.

Ses déclarations ont été largement critiquées sur les réseaux sociaux et dans les médias, certains appelant à sa démission. L'historien Mamadou Fall a défendu les tirailleurs, soulignant leur souffrance et leur héroïsme, et les qualifiant de héros plutôt que de traîtres.

Cette année, le Sénégal a également commémoré le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, où des tirailleurs africains furent tués par l’armée française en 1944, un événement que le nouveau président Bassirou Diomaye Faye prévoit d'enseigner dans les écoles.

Malgré des avancées dans la reconnaissance de ce massacre, des zones d'ombre persistent quant au nombre de victimes et les circonstances de ce drame. Les autorités françaises de l'époque admettaient 35 morts, tandis que des historiens avancent des chiffres allant jusqu'à 400. Les tombes au cimetière de Thiaroye restent anonymes, témoignant d'un passé complexe à explorer.