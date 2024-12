Le Soudan du Sud submergé par l'afflux des réfugiés soudanais

En moins de trois semaines, plus de 80 000 personnes ont cherché refuge au Soudan du sud, fuyant les combats qui font rage au Soudan depuis 20 mois.

Le HCR sonne l’alerte : le nombre moyen d'arrivées quotidiennes a plus que triplé par rapport aux semaines précédentes.

Des femmes et des enfants qui s'installent dans de petits villages frontaliers. Parmi ces déplacés figurent des réfugiés Sud-Soudanais qui vivaient auparavant dans l'État soudanais du Nil blanc longtemps épargné par les violences.

'' La situation n'était pas du tout sûre. Lorsque l'armée est entrée, il y a eu des coups de feu et le chaos s'est installé. J'ai immédiatement pris mes enfants et j'ai marché jusqu'à la frontière de Joda avec d'autres personnes parce que nous avions besoin d'un endroit sûr pour nos enfants.’’, explique Nyarob, rapatriée du Sud-Soudanaise.

Ces arrivées massives submergent les services des zones d’accueil. Les réfugiés et les Sud-Soudanais de retour au pays vivent dans des abris de fortune et certains s'abritent sous des arbres.

''Il y a deux semaines, cet endroit était presque vide. Nous avons construit le centre d'accueil pour héberger quelques centaines de personnes. Actuellement, plus de 5 000 réfugiés et rapatriés séjournent à la frontière et nombre d'entre eux sont également hébergés au bord de la route reliant la ville de Renk à la frontière. Les gens restent avec la communauté, partageant avec tout le monde des ressources très limitées.'', raconte Silva Alkebeh, Chef de la logistique d'approvisionnement, Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Les premières évaluations à Joda, le principal poste frontière entre le Soudan et le Soudan du sud, font état du taux de malnutrition dépassant le seuil d'urgence. Les humanitaire auront besoin de 468 millions de dollars en 2025 pour soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil.

Près d'un million de personnes sont arrivées au Soudan du sud depuis le début du conflit soudanais en avril 2023.