Soudan du Sud : vague de réfugiés et crise du choléra selon MSF

Le Soudan du Sud est aux prises avec une double crise humanitaire : des milliers de réfugiés fuient le conflit au Soudan, tandis qu'une épidémie croissante de choléra menace des vies, a déclaré lundi Médecins Sans Frontières (MSF).

Selon les Nations Unies, entre 5 000 et 10 000 personnes traversent chaque jour la frontière, fuyant l'une des pires urgences humanitaires au monde déclenchée par le conflit entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide. Les violences, qui ont commencé en avril 2023, ont fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes.

À Renk, une ville frontalière qui accueille des milliers de réfugiés, MSF et le Comité international de la Croix-Rouge ont du mal à faire face. "La situation est complètement accablante", a déclaré Emanuele Montobbio, coordinateur d'urgence de MSF. Plus de 100 patients gravement blessés attendent d'être opérés, les installations étant toujours débordées.

Parmi les réfugiés se trouve Alhida Hammed, qui a fui l'État du Nil Bleu au Soudan après avoir été blessé lors d'une attaque. « La maison n’est plus une maison », a-t-il déclaré, évoquant des souvenirs poignants de maisons en feu et de chaos. Il s’abrite désormais sous un arbre, sans aucun projet de retour.

Le Soudan du Sud, déjà fragile en raison de sa propre violence interne, de sa pauvreté et de ses catastrophes naturelles, est mal préparé à l’afflux de réfugiés. La crise est aggravée par une épidémie de choléra alarmante, avec 92 décès signalés dans l’État d’Unity et plus de 1 200 cas traités à Bentiu en un mois.

Dans les camps près de Juba, la capitale, MSF a enregistré 1 700 cas suspects de choléra et 25 décès. Les camps manquent d’installations sanitaires de base, les déchets ne sont pas collectés, les toilettes sont cassées et l’eau est contaminée, ce qui expose les résidents à de graves risques sanitaires.

« Il s’agit de bien plus qu’une simple épidémie de choléra, c’est une négligence systémique », a déclaré Mamman Mustapha, chef de mission de MSF au Soudan du Sud. Sans intervention urgente, a-t-il averti, le nombre de cas de choléra risque d’augmenter.

La situation reste désastreuse alors que le pays s’efforce de répondre à des défis humanitaires simultanés, aggravés par le flux incessant de réfugiés.