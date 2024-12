Le couple Al Assad a-t-il divorcé ?

Lundi, le Kremlin a commenté les informations publiées par les médias turcs, niant qu'Asma al-Assad, l'épouse de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, ait demandé le divorce et quitté la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également démenti les informations des médias turcs selon lesquelles des restrictions auraient été imposées aux déplacements d'Assad et le gel de ses avoirs immobiliers.

Lorsqu'on lui a demandé si ces informations étaient vraies, Peskov a répondu : "Non, elles ne correspondent pas à la réalité".

Les médias turcs et arabes ont rapporté dimanche qu'Asma al-Assad avait demandé le divorce en Russie, où la famille Assad a obtenu l'asile ce mois-ci après que l'opposition a pris le contrôle de Damas à la suite d'une avancée éclair.

Le nom d'Asma al-Assad était associé au règne de son mari, Bashar, qui a dirigé la Syrie pendant 24 ans, mais son sort, après qu'elle et sa famille ont fui Damas, est devenu le sujet de nombreuses questions, notamment après les développements venus de Grande-Bretagne. sur le sol duquel elle a passé la moitié de sa vie.

Cet exil forcé représente le coup final porté à la réputation d'Asma al-Assad, qui était autrefois considérée comme un atout du régime syrien après son mariage avec Bachar al-Assad en 2000, qui a succédé à son père, Hafez al-Assad, comme président du pays.

En mars 2012, les avoirs d’Asma al-Assad ont été gelés, dans le cadre des sanctions européennes que Londres a maintenues malgré sa sortie de l’Union européenne, se justifiant en affirmant qu’elle « bénéficie du régime syrien auquel elle est liée ».

En réponse à une question posée quelques heures après la chute d’Assad, devant la Chambre des communes, la position du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy était catégorique.

Lamy a déclaré : « Ces derniers jours, j’ai vu circuler des informations selon lesquelles Asma al-Assad, qui possède la nationalité britannique, tente de venir dans notre pays. Je confirme qu’elle fait l’objet de sanctions et qu’elle n’est pas la bienvenue.

Il a ajouté : "Je ferai de mon mieux pour garantir qu'aucun membre de cette famille ne réside au Royaume-Uni".

Avant cela, un haut responsable du gouvernement travailliste, Pat McFadden, avait expliqué que les autorités « n’avaient pris aucun contact et n’avaient reçu aucune demande pour que l’épouse d’Assad vienne au Royaume-Uni ».

Asma, qui appartient à la secte sunnite alors que son mari est issu de la secte alaouite, a incarné, au début de son mariage avec Assad, un symbole de modernité, entraînant un changement radical dans le rôle de la Première dame syrienne, après Anisa, La mère de Bachar al-Assad est restée à l'écart lorsque son mari était président.

Le couple a eu trois enfants, deux garçons et une fille. Leur fils aîné a récemment obtenu un diplôme en mathématiques à l'Université de Moscou.

En mai dernier, la présidence syrienne a annoncé qu'Asmaa al-Assad était atteinte d'une leucémie après avoir été soignée pour un cancer du sein entre 2018 et 2019.

Ses détracteurs l'accusent d'enrichissement illicite grâce à l'organisation caritative "Syrian Trust for Development" qu'elle a fondée, et qui a reçu la majorité des financements reçus de l'étranger.

Elle et son mari contrôlaient une grande partie de l’économie syrienne en utilisant des pseudonymes, selon le site d’information Syrie Report.

En 2020, des sanctions américaines lui ont été imposées, ainsi qu’à ses parents et à ses deux frères, et le secrétaire d’État américain de l’époque la considérait comme « l’une des plus grandes bénéficiaires de la guerre en Syrie ».