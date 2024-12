ONU : plus de 200 tués dans un massacre en Haïti

L'ONU a publié un rapport alarmant sur un massacre perpétré par le gang du Wharf Jérémie à Haïti entre le 6 et le 11 décembre.

Plus de 207 personnes, majoritairement des personnes âgées et des chefs religieux vaudous, ont été exécutées après avoir été enlevées chez elles ou dans des lieux de culte. Les victimes ont été interrogées, tuées par balles ou machettes, et les corps brûlés ou jetés à la mer pour dissimuler les preuves.

Ce massacre a été déclenché par le décès du fils de Micanor Altès, chef du gang, qui accusait les habitants de pratiques occultes.

María Isabel Salvador, représentante spéciale de l’ONU, a dénoncé ces actes horribles et appelé les autorités haïtiennes à traduire les responsables en justice.

Ce drame reflète la montée de la violence des gangs en Haïti, où plus de 5 350 personnes ont été tuées cette année.

Depuis l’assassinat du président en 2021, le pays est plongé dans l’instabilité, avec des zones sous contrôle de gangs et un gouvernement en difficulté pour rétablir l'ordre.