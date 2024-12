Soudan du Sud : l'aide humanitaire passe désormais par les airs

De nombreux Sud-Soudanais ont trouvé refuge le long du canal de Jonglei, vieux d'un siècle dans des abris de fortune. Ils ont été obligés de quitter leur village, Gorwai devenu un marécage en raison des inondations.

Ces déplacés ont perdu leurs champs et bétail et ne survivent désormais que grâce à l’aide. Nyabuot Reat Kuor fait partie de ces sinistrés. Elle a dû fuir son village avec sa famille, après avoir tout perdu dans les crues de 2021.

« Les inondations à Gorwai ont détruit notre ferme et nous ont obligé à quitter la localité. Nous n’en savons pas les causes, mais elles ont détruit nos terres et exterminé notre bétail. Quand nous quittions nos habitations, nous n'avions que des plantes sauvages à manger. », explique-t-elle.

Selon le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, près de 70 000 personnes ayant migré vers le canal de Jonglei, dépendent de l’aide. Mais l’enclavement de la zone rend difficile sa distribution.

« Nous livrons de la nourriture par largage aérien, et avant de le faire, nous devons préparer une zone de largage. Dans le cas présent, la zone n'était pas clairement définie, nous avons donc dû demander l'aide de la communauté pour dégager la zone de largage. Pour l'instant, il n'y a pas d'accès par route ou par bateau depuis le canal, l'eau est si basse qu'elle ne peut pas contenir les bateaux qui transportent beaucoup de nourriture, et les routes ne sont pas praticables », John Kimemia, coordinateur des largages aériens du PAM.

L’accessibilité n’est pas le seul problème auquel les humanitaires sont confrontés. Alors que les donateurs manquent à l’appel, les rations d’aide alimentaire ont été réduite de moitié.

Le Soudan du Sud est mal équipé pour s'adapter. Indépendant depuis 2011, le pays a plongé dans la guerre civile en 2013.

Malgré un accord de paix conclu en 2018, le gouvernement n'a pas réussi à résoudre de nombreuses crises. Quelque 2,4 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit et des inondations.

Les difficultés économiques du pays se sont aggravées avec l'interruption des exportations de pétrole après qu'un important oléoduc a été endommagé au Soudan pendant la guerre civile qui sévit dans ce pays.