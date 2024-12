En Chine, un architecte sud-africain redonne vie au patrimoine historique

À Yangshuo, un village pittoresque de la région autonome Zhuang du Guangxi, un architecte sud-africain a redonné vie à un héritage architectural unique. Ian Hamilton, arrivé dans la région en 2001, a découvert des bâtiments anciens qui semblaient destinés à disparaître.

Aujourd'hui, grâce à ses efforts, plusieurs maisons historiques ont retrouvé leur splendeur d'antan.

Passionné par l’architecture ancienne, Hamilton s'installe en 2010 à Jiuxian, un village historique de plus de 1 000 ans. Il y trouve des bâtiments datant des dynasties Ming et Qing, abandonnés par les habitants, qui préféraient construire des maisons modernes. Face à cette dégradation, Hamilton décide de restaurer ces bâtiments, tout en respectant leur caractère et en les adaptant aux besoins contemporains.

« L'Afrique du Sud n'a pas beaucoup de vieilles maisons. Lorsque je suis arrivé à Yangshuo, j'ai vu ces magnifiques bâtiments, parfaitement adaptés à la vie de la population locale, au climat et à l'environnement. Les habitants ne voulaient pas y vivre et en construisaient de nouvelles. Cependant, en tant qu'architecte passionné par les bâtiments, je pense que ces maisons sont non seulement belles, mais aussi parfaitement construites. Je pense qu'elles devraient être préservées », explique Hamilton.

Son premier projet de restauration, achevé en 2010, a convaincu les sceptiques. Avant son arrivée, de nombreux villageois pensaient que ces vieilles maisons n'avaient plus d'utilité. Mais au fil des transformations, leur vision a évolué. « Il a dit qu'il restaurerait nos vieilles maisons, mais nous ne l'avons pas cru au début », confie Lin Ying, une habitante locale.

Aujourd'hui, six bâtiments ont été restaurés par Hamilton. Grâce à son travail, ces demeures historiques ont été transformées en hôtels de charme, attirant les touristes tout en préservant l'authenticité de l'architecture locale. Le succès de ses restaurations a permis de changer la perception des habitants et de redonner aux bâtiments anciens toute leur valeur, non seulement historique mais aussi fonctionnelle.

Ian Hamilton a su allier respect de la tradition et modernité, offrant à Yangshuo un modèle de préservation du patrimoine tout en répondant aux besoins contemporains. Grâce à lui, ces vieux bâtiments continuent de raconter l’histoire de la région, tout en s'intégrant harmonieusement dans la vie moderne du village.