Syrie : une campagne de réhabilitation pour les soldats

Samedi, des centaines d'anciens soldats et officiers du précédent gouvernement syrien ont fait la queue devant des centres de réconciliation à Damas.

Ces centres ont été mis en place dans le cadre d'un programme visant à accorder l'amnistie aux soldats et aux agents de police qui n'ont pas participé à des actes de torture ou de meurtre sous le gouvernement du président déchu Bachar el-Assad.

Ali Morshed, un ancien adjudant de l'armée syrienne qui demandait le statut de réconciliation, a déclaré à l'Associated Press : « Nous n'avons été impliqués dans aucun bain de sang, nous servions simplement le pays il y a longtemps. »

« Nous avons été surpris par les chiffres. Nous avons ouvert deux centres et l'affluence est énorme », a affirmé le Major Walid Abedrabbo, un officier syrien du nouveau gouvernement intérimaire.

Bien que des flambées sporadiques de violences sectaires aient éclaté dans les jours qui ont suivi la chute d'Assad, elles restent bien en deçà des craintes après près de 14 ans de guerre civile.

Une grande part du mérite pour ce calme relatif revient au groupe militant islamiste qui a mené l'insurrection contre Assad et qui participe désormais à la reconstruction du pays et à l'unification de ses nombreuses factions. Ce groupe, Hayat Tahrir al-Cham (HTS), autrefois affilié à al-Qaïda, s'est engagé à ne pas discriminer sur la base de la religion ou de l'ethnicité et a dénoncé les assassinats par vengeance.

Depuis la chute d'Assad, des dizaines de Syriens ont été tués dans des actes de vengeance, selon des activistes et des experts qui surveillent la situation en Syrie. La grande majorité des victimes appartiennent à la communauté minoritaire alaouite, une branche du chiisme à laquelle adhère la famille Assad.