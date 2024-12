Les Nations Unies attribuent des fonds supplémentaires pour le Soudan

Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a annoncé une nouvelle aide de 230 millions de dollars pour le Soudan, déchiré par le conflit.

Mr Blinken a dirigé deux réunions du conseil de sécurité des Nations Unies jeudi dont celle dédiée à la gestion de la situation humanitaire au Soudan.

« Plus de 3 millions de Soudanais ont fui vers les pays voisins. Des acteurs extérieurs arment et soutiennent les deux parties, transformant une lutte de pouvoir interne en un conflit aux dimensions mondiales. En bref, l'inaction au Soudan menace la paix et la sécurité que ce Conseil est chargé de préserver. Le monde ne peut pas, ne doit pas détourner le regard de la catastrophe humanitaire qui se déroule au Soudan sous nos yeux. », a déclaré le secrétaire d'État américain.

200 millions de dollars seront donc alloués à l’aide humanitaire et 30 millions à l’aide au retour à une gouvernance démocratique.

« Pour faire progresser le rétablissement de la gouvernance civile, pour aider à réaliser les aspirations du peuple soudanais, j'annonce aujourd'hui que le département d'État travaillera avec le Congrès pour fournir 30 millions de dollars afin de renforcer la société civile et d'élever les voix civiles dans le dialogue sur l'avenir du Soudan. [...]Nous avons la responsabilité d'arrêter les souffrances et de mettre fin à cette guerre. Nous devons soutenir le peuple soudanais pour que, comme l'a dit ce manifestant, la liberté se lise à nouveau sur son visage. Je vous demande, à nous tous, de saisir ce moment. » a ajouté Antony Blinken.

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des estimations, au moins 24 000 personnes ont été tuées et des millions déplacées dans un conflit qui a été largement éclipsé dans l'attention du monde par les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine.