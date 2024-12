Les contrefaçons d’ozempic et mounjaro envahissent le web

Une récente enquête a mis en lumière un marché international illégal de médicaments amaigrissants contrefaits, notamment ceux de la gamme GLP-1, très prisée pour la perte de poids. Ces médicaments, tels qu'Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk, ainsi que Mounjaro et Zepbound d’Eli Lilly, sont modifiés frauduleusement et vendus sur le web.

L'enquête de CNBC a identifié des pratiques de détournement et de contrefaçon. Par exemple, un produit vendu comme Ozempic par l'entreprise Laver Beauty coûtait seulement 219 $ pour un mois, bien en dessous du prix américain légal. Expédié depuis la Chine, le médicament n'a pas respecté les conditions de stockage requises, posant ainsi un risque pour la santé.

Les autorités sanitaires internationales sont alarmées par la prolifération de ces faux médicaments. Des centaines de produits contrefaits ont été saisis l'année dernière, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, où des raids fréquents ont lieu pour débusquer ces activités illégales.

En réponse, les entreprises pharmaceutiques s'allient avec des sociétés de cybersécurité pour surveiller et fermer les sites vendant ces produits dangereux. Des comptes comme ceux sur Facebook et TikTok ont été supprimés après avoir été identifiés comme vendeurs illégaux.

Les contrefacteurs exploitent également la plateforme turque, un hub majeur dans ce commerce illicite, en utilisant des équipements d'emballage qui imitent presque parfaitement les produits.

La FDA a déjà saisi des milliers d'unités de ces faux médicaments, soulignant les graves dangers qu'ils représentent pour la santé publique. Elle rappelle que toute consommation de médicaments contrefaits peut avoir des conséquences mortelles, en conseillant de toujours acheter auprès de sources autorisées.

Les autorités continuent de lutter contre cette menace croissante, tandis que les consommateurs sont exhortés à faire preuve de vigilance pour éviter de tomber dans ces pièges dangereux.