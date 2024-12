La Malaisie reprend les recherches du vol MH370 disparu il y'a 10 ans

Le gouvernement malaisien a donné son accord de principe pour accepter une deuxième proposition « pas de découverte, pas de frais » d'une société américaine pour renouveler la traque du vol MH370, qui se serait écrasé dans le sud de l'océan Indien il y a plus de 10 ans, a déclaré vendredi le ministre des Transports Anthony Loke.

Loke a déclaré que les ministres du Cabinet ont donné leur feu vert lors de leur réunion la semaine dernière à la société de robotique marine basée au Texas Ocean Infinity pour poursuivre l'opération de recherche des fonds marins sur un nouveau site de 15 000 kilomètres carrés (5 800 miles carrés) dans l'océan.

« La nouvelle zone de recherche proposée, identifiée par Ocean Infinity, est basée sur les dernières informations et analyses de données menées par des experts et des chercheurs. La proposition de la société est crédible », a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'avion Boeing 777 a disparu des radars peu après son décollage le 8 mars 2014, transportant 239 personnes, principalement des ressortissants chinois, lors d'un vol de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, à Pékin. Les données satellite ont montré que l'avion a dévié de sa trajectoire de vol pour se diriger vers le sud de l'océan Indien, où il se serait écrasé.

Une recherche multinationale coûteuse n'a pas permis de trouver d'indices, bien que des débris se soient échoués sur la côte est-africaine et sur les îles de l'océan Indien. Une recherche privée menée en 2018 par Ocean Infinity n'a également rien trouvé.

Loke a déclaré que le gouvernement ne sera pas tenu de payer Ocean Infinity à moins que l'épave de l'avion ne soit découverte, dans le cadre du même accord « pas de découverte, pas de frais ». Il a déclaré que son ministère espère finaliser les négociations sur les termes et conditions de l'accord avec Ocean Infinity début 2025.

« Cette décision reflète l'engagement du gouvernement à poursuivre l'opération de recherche et à permettre aux familles des passagers du MH370 de tourner la page », a-t-il ajouté.

Le PDG d'Ocean Infinity, Oliver Punkett, aurait déclaré plus tôt cette année que la société avait amélioré sa technologie depuis 2018. Il a déclaré que l'entreprise travaillait avec de nombreux experts pour analyser les données et réduire la zone de recherche au site le plus probable.