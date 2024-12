HRW : "Israël pratique des actes de génocide en limitant l'eau à Gaza"

Jeudi, Human Rights Watch a accusé Israël d’avoir causé la mort de milliers de Palestiniens en restreignant et en ciblant systématiquement l’approvisionnement en eau de Gaza dans le cadre d’une campagne qui s’apparente à des « actes de génocide ».

L’organisation de défense des droits de l’homme est la dernière parmi un nombre croissant de critiques à accuser Israël d’actes génocidaires dans sa guerre à Gaza. Israël nie avec véhémence ces allégations, affirmant que sa guerre est dirigée contre les militants du Hamas, et non contre les civils de Gaza.

Dans son rapport de jeudi, HRW a affirmé que d’innombrables nourrissons, enfants et adultes sont morts de malnutrition, de déshydratation et de maladie à la suite des actions menées par les autorités israéliennes pendant plus d’un an de guerre pour couper délibérément le flux d’eau et d’électricité vers Gaza, détruire les infrastructures et empêcher la distribution de fournitures essentielles.

"Une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile"

« En tant que politique d’État, ces actes constituent une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Les responsables israéliens commettent donc le crime contre l’humanité d’extermination », a déclaré l’organisation basée à New York.

L'organisation de défense des droits de l'homme a déclaré que le « modèle de conduite » décrit dans son rapport et les déclarations des responsables israéliens « peuvent indiquer » une intention génocidaire, mais elle n'a pas définitivement tranché d'un côté. En vertu du droit international, prouver l'intention est essentiel pour conclure si le crime de génocide a été commis.

Israël, fondé comme refuge pour les Juifs au lendemain de l'Holocauste nazi, nie vigoureusement ces allégations. Il affirme que le Hamas est responsable de la destruction à Gaza parce que le groupe se cache et opère dans des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles. Il affirme que l'attaque du Hamas d'octobre 2023 qui a déclenché la guerre - l'attaque la plus meurtrière contre les Juifs depuis l'Holocauste - équivaut à un génocide.

« Human Rights Watch répand une fois de plus ses calomnies rituelles afin de promouvoir sa propagande anti-israélienne », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères. Il a affirmé qu'Israël s'est efforcé de faciliter l'acheminement de l'eau et de l'aide humanitaire vers Gaza tout au long de la guerre.

"Entre deux et neuf litres par jour par habitant"

Le nouveau rapport de Human Rights Watch décrit ce que l’organisation décrit comme une campagne prolongée et méthodique menée par les responsables israéliens pour priver d’eau les Palestiniens de Gaza.

Cela a considérablement réduit l’approvisionnement en eau à Gaza, passant d’environ 83 litres par personne et par jour avant le début de la guerre à entre deux et neuf litres dans les mois qui ont suivi, selon l’organisation de défense des droits de l’homme.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que les gens ont besoin de 50 à 100 litres par jour pour répondre à leurs besoins de base et contrôler les maladies.

Human Rights Watch a déclaré que les forces israéliennes ont délibérément rasé les panneaux solaires qui alimentaient quatre des six usines de traitement des eaux usées de Gaza et détruit un réservoir clé. L’organisation a allégué qu’Israël avait également coupé l’électricité nécessaire au fonctionnement des usines de dessalement et d’autres infrastructures et limité le carburant pour les générateurs de secours.

Lorsque la Cour internationale de justice a émis des ordonnances en janvier exigeant qu’Israël fournisse aux Palestiniens des services et une assistance de base, les responsables les ont ignorées, a allégué l’organisation.

Human Rights Watch a déclaré que ses conclusions étaient basées sur des entretiens avec plus de 60 Palestiniens, des témoignages d’employés de services publics, de médecins et d’autres professionnels de la santé et de travailleurs humanitaires, ainsi que sur une analyse d’images satellite, de photos et de vidéos.

« Des médecins et des infirmières ont déclaré à Human Rights Watch avoir vu de nombreux nourrissons, enfants et adultes mourir d’une combinaison de malnutrition, de déshydratation et de maladie », a déclaré l’organisation.

Dans sa déclaration, le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré avoir maintenu l’exploitation de quatre canalisations d’eau ainsi que d’installations de pompage et de dessalement de l’eau, et avoir autorisé des groupes d’aide internationale à livrer de l’eau par camions-citernes.

Certaines des allégations formulées jeudi ont été reprises par l’organisation d’aide médicale Médecins sans frontières, qui a publié son propre rapport accusant Israël d’attaquer systématiquement le système de santé de Gaza et de restreindre l’aide humanitaire essentielle.

L’organisation, qui travaille à Gaza depuis plus de 20 ans, a déclaré que son personnel avait été soumis à plus de 40 attaques depuis le début de la guerre, notamment des frappes aériennes, des bombardements et des incursions militaires dans des établissements de santé. En octobre, le rapport indiquait que 19 des 36 hôpitaux de Gaza étaient fermés et que les combats incessants empêchaient de nombreux habitants d'atteindre ceux qui fonctionnaient encore.

« Cela doit cesser maintenant»

« Les attaques contre les civils, le démantèlement du système de santé, la privation de nourriture, d'eau et de fournitures sont une forme de punition collective infligée par les autorités israéliennes à la population de Gaza. Cela doit cesser maintenant. » », indique le rapport.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié le rapport de « totalement faux et trompeur ». Il a déclaré qu'Israël ne cible pas les travailleurs de la santé innocents et essaie d'assurer la livraison de l'aide, et a accusé le groupe médical de ne pas avoir reconnu l'utilisation des hôpitaux par le Hamas comme bases « pour des activités et des opérations terroristes ».

L'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas a tué quelque 1 200 personnes en Israël et pris 250 autres en otage.

L'offensive israélienne de 14 mois a tué plus de 45 000 Palestiniens, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires locales qui ne font pas de distinction entre civils et combattants.

L'offensive a provoqué des destructions généralisées et déplacé environ 90 % de la population de Gaza, selon les estimations de l'ONU, plongeant le territoire dans une crise humanitaire.

L'ONU et les groupes d'aide internationaux affirment qu'Israël a restreint à plusieurs reprises les livraisons d'aide à Gaza et n'a pas fait grand-chose pour assurer la sécurité à l'intérieur de Gaza afin de permettre aux livraisons d'atteindre leurs destinations. Ils affirment que seule une fraction de la quantité d'aide nécessaire pour maintenir la vie à Gaza parvient aux Palestiniens. Des gangs armés ont également volé à plusieurs reprises des camions chargés d'aide.

Le rapport de HRW a été publié deux semaines après qu'Amnesty International a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza. Israël a rejeté l'accusation comme étant « entièrement fausse et basée sur des mensonges ». Israël a déjà réfuté les accusations portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, selon lesquelles ses forces auraient commis des actes inhumains dans l'enclave assiégée. Parallèlement, la Cour pénale internationale demande l'arrestation du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, accusés d'avoir commis des crimes de guerre.