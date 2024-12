Afrique : les exploits sportifs marquants de 2024

L'année a commencé par la victoire surprise de la Côte d'Ivoire en finale de sa CAN face au Nigeria. Dans un instant, nous reviendrons également sur les JO de Paris parmi les événements de l'année, la boxe et les éliminatoires de la CAN 2025.

La Côte d'Ivoire triomphe à la CAN 2023

Tout commence en fanfare avec la Côte d'Ivoire, pays hôte et vainqueur de la CAN 2023, au bout d'une victoire palpitante 2-1 sur le Nigeria en finale, pour son troisième titre continental. Malgré deux défaites en phase de groupe, les Éléphants changent de sélectionneur en pleine compétition, puis triomphent avec l'intérimaire Emerse Faé et son butteur de charme Sébastien Haller décisifs à la fois en demi-finale contre le Congo et en finale.

Le Maroc accueillera la CAN 2025

La prochaine Coupe d'Afrique des nations est prévue au Maroc avec ce nouveau calendrier de décembre 2025 à janvier 2026. Les 24 équipes qualifiées sont déjà connues, et pour la première fois en deux décennies, le Ghana, qui a terminé dernier de son groupe, ne sera pas à la CAN. Le Bénin lui revient après une courte absence.

La gloire africaine aux Jeux olympiques de Paris

L'Afrique est repartie des Jeux olympiques de Paris 2024 avec 38 médailles. Letsile Tebogo, du Botswana, devient le premier Africain médaillé d'or sur le 200 mètres. Puis une deuxième médaille botswanaise, avec l'argent, sur le relais 4 x 400 masculin. Le Kenya part avec 11 médailles, dont quatre en or grâce à Faith Kipyegon ; L'Éthiopie qui brille avec Berihu Aregawi et Tsige Duguma; puis de l'or pour l'Ougandais Joshua Cheptegei sur le 10 000 mètres.

Imane Khelif et la controverse sur le genre

Année mouvementée pour Imane Khelif, vainqueur de la catégorie welters lors des JO de Paris, malgré la controverse liée à son genre. Selon des rapports publiés en France début novembre, la boxeuse de 25 ans, aurait des chromosomes masculins. L'Algérienne a promis une action en justice. Son histoire fait écho à celle de l'athlète sud-africaine Caster Semenya, mise à l'écart pour ce motif.

Dopage

2024 fut marqué par des polémiques de dopage. De multiples suspensions pour le Kenya et l'Éthiopie. Dans le dernier rapport mondial anti-dopage, publié en avril, l'Afrique du Sud est au deuxième rang avec 2,9 % de résultats suspects.

Les grands combats de N'gannou en 2024

Après avoir perdu son fils au début d'année, Francis N'gannou est revenu aux MMA en battant Renan Ferreira au premier round du PFL Super Fights à Riyadh, en Arabie saoudite. Le Camerounais a subi une défaite cinglante en mars face au britannique Anthony Joshua au Kingdom Arena à Riyad. Les brouilles du boxeur de 37 ans avec l'UFC lui avaient couté sa ceinture en janvier 2023.

Principaux transferts africains dans le football

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en 2024. Malgré la disette du moment, son entraîneur Carlo Ancelotti a demandé du soutien et de la patience pour l'international français. Le contrat de l'ex-parisien n'exclut pas un transfert dès début janvier.

Victor Osimhen, lui, a rejoint Galatasaray en Turquie en provenance du club italien de Fc Naples. Le Nigérian manque la Ligue des champions en cours.