Sénégal : le festival des "Blues du Fleuve" de retour à Podor

L’artiste sénégalais Baaba Maal, connu pour sa discographie et sa participation à la bande sonore du film hollywoodien Black Panther, se produit sur scène dans sa ville natale de Podor. L'artiste y organise un festival de musique baptisé Les Blues du Fleuve.

Cette année l'événement célèbre sa 16ème édition dans la ville enclavée de 15 000 habitants. Podor se situe à la frontière avec la Mauritanie sur une île au milieu du fleuve Sénégal.

"Je me suis dit il fallait avoir un festival qui va quitter Dakar et venir s'installer dans une région comme la région du fleuve. Mais c'est surtout aussi le nom du festival Les Blues du fleuve. Je voudrais que sur le plan musical, que les gens se rendent compte que tout ce qui se fait dans le monde entier en matière de musique vient de l'Afrique", a déclaré Baaba Maal, artiste sénégalais et fondateur du festival les Blues du Fleuve.

Pendant trois jours, la programmation du festival valorise le patrimoine local avec des artistes découverts lors de cérémonies traditionnelles dans la région de Fouta Toro.

C'est notamment le cas des membres de la famille de pécheurs les frères DIA qui jouent accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants lors de cérémonies familiales.

"Nous sommes le e groupe musicale les Frères DIA, je suis Demma Dia et ceux qui évoluent à mes cotés sont Yero Dia, Baudi Dia, Sileye Dia, nous sommes une famille de tambour-majeur", a expliqué Demma.

Le festival annuel n’est qu’une infime partie des engagements de Baaba Maal dans la région : "Ces festivités ce serait l'occasion de mettre le doigt sur des opportunités sur le plan du développement. Parce qu'en venant, on se rend compte en regardant de part et d'autre que l'agriculture peut vraiment fleurir ici. Et tout cela, c'est un moteur de développement", a indiqué l'artiste et le fondateur Des Blues du Fleuve.

L’artiste finance également le projet de développement rural Nann.KA.

"Le souci de NANN.KA est vraiment de renforcer l'agriculture et surtout encadrer les femmes et les jeunes pour qu'ils puissent comprendre vraiment que tout, tout, on peut gagner tout ici, sans sortir de notre pays", a dit Mamadou Babacar Diop, coordinateur du projet de développement rural Nann Ka.

Le festival a enthousiasmé les habitants de Podor et réunit près de 6000 spectateurs selon les organisateurs de cette édition.