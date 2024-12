No Comment : catastrophe écologique en mer Noire

Des centaines de bénévoles et de secouristes ont continué mercredi à nettoyer le littoral de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Les deux navires, le Volgoneft 239 et le Volgoneft 212, transportaient environ 9 200 tonnes de mazout, un produit pétrolier lourd et de mauvaise qualité. Selon les estimations préliminaires, 3 700 tonnes de mazout se sont déversées dans la mer, a rapporté l'agence de presse officielle russe RIA Novosti. Selon les agences de presse russes, les données satellites ont montré que le pétrole continuait de fuir d'un des navires et se répandait vers la côte. Les experts travaillent toujours pour évaluer l'impact et l'étendue de la marée noire.