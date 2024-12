Les îles d'Afrique de l'Est se préparent au cyclone Chido

Les îles des Comores, de Madagascar et de Mayotte, dans l'océan Indien, se préparaient à affronter le cyclone Chido vendredi, alors que l'intense tempête tropicale se dirigeait en tourbillonnant vers la côte est de l'Afrique.

Les Comores, un petit archipel, ont ordonné la fermeture des écoles car les autorités s'attendent à ce que Chido frappe les îles tôt samedi. Avant cela, le cyclone devait passer par la pointe nord de Madagascar. Le territoire français de Mayotte, au sud des Comores, se trouve également sur sa trajectoire et le service météorologique national français a placé Mayotte en alerte rouge à partir de vendredi soir, son niveau d'alerte le plus élevé.

Le Mozambique, sur le continent africain, a également émis une alerte rouge pour les provinces septentrionales de Cabo Delgado et de Nampula et a déclaré que plus de 2 millions de personnes pourraient être touchées lorsque Chido touchera terre sur le continent, ce qui devrait se produire tôt dimanche. L'Institut météorologique national du Mozambique a déclaré qu'il prévoyait des vents de 200 km/h.

"Nous pensons pouvoir commencer à travailler avec une estimation d'environ 2,5 millions de personnes dans les provinces de Cabo Delgado et de Nampula qui pourraient être touchées et devront être secourues", a déclaré Ana Cristina, directrice du Centre national des opérations d'urgence, citée par les médias locaux.

Même le Zimbabwe, pays enclavé, s'attend à être touché par Chido, selon les autorités.

À Madagascar, des alertes ont été envoyées sur les téléphones portables et diffusées à la radio à partir de jeudi, invitant la population à prendre des précautions, tandis que des évacuations ont eu lieu dans la région septentrionale de Diana, où l'impact du cyclone devrait être le plus fort. Les autorités ont émis un avis de danger imminent pour les habitants de cette région et ont déclaré que près de 20 000 personnes pourraient être touchées.

Depuis mardi, les autorités malgaches livrent de la nourriture et du matériel d'urgence comme des pompes à eau, des générateurs et des tronçonneuses à la région.

Le gouvernement français envoie environ 110 personnes à Mayotte pour aider à faire face aux éventuels dégâts, dont des secouristes de métropole et des pompiers de la Réunion voisine, ainsi que trois tonnes de matériel d'urgence, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur à Paris.

Le chef du service d'incendie et de secours de Mayotte, le colonel Frédéric Leguillier, a déclaré à la chaîne de télévision publique locale que l'aide apportée comprenait des chiens de recherche et des spécialistes du sauvetage de personnes sous les décombres.

La période de décembre à mars est considérée comme la saison des cyclones dans la région, qui a été frappée par une série de cyclones violents provenant de l'océan Indien ces dernières années. En 2019, le cyclone Idai a tué plus de 1 300 personnes au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Le cyclone Freddy a fait plus de 1 000 morts dans plusieurs pays l'année dernière.

Des études indiquent que les cyclones s'aggravent en raison du changement climatique.

Crisis24, une société de gestion des risques, a déclaré que le cyclone Chido pourrait provoquer des inondations et des glissements de terrain dommageables, tandis que les mares d'eau stagnante pourraient plus tard déclencher des épidémies mortelles de choléra d'origine hydrique - comme cela s'est produit à la suite d'Idai - ainsi que de dengue et de paludisme.