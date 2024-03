Madagascar : au moins 11 morts après le passage du cyclone Gamane

Au moins 11 personnes ont été tuées par le cyclone Gamane qui a frappé au nord de Madagascar, mercredi à l'aube, selon les autorités locales.

Le cyclone tropical qui était censé contourner l’île de l’océan Indien, a changé de cap, pour s'abattre sur la pointe nord de la grande île avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales de 210km/h.

Jeudi, les autorités malgaches ont déclaré une dizaine de personnes décédée et 36.000 sinistrées - le nombre de victimes ne cesse d'augmenter.

Plusieurs fleuves et rivières ont quitté leur lit avec pour conséquence d'énormes inondations, des ponts effondrés et des routes coupées, selon le Bureau National de Gestions des Risques et des Catastrophe.

Les images terrifiantes de la catastrophe sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le cyclone tropical Gamane est le premier de la saison des tempêtes et cyclones de cette année à Madagascar. L'an dernier, le cyclone Freddy et la tempête tropicale Cheneso ont fait au moins 37 morts et forcé des milliers de personnes à quitter leurs domiciles.