Mozambique : la reconstruction après le passage du cyclone Chido

Avec des vents à plus de 220 km/h, le cyclone Chido a fait d’importants dégâts sur son passage. Au Mozambique, l’heure est au constat et à la reconstruction.

La province de Cabo Delgado, où vivent environ deux millions de personnes, a été la première région touchée par le cyclone Chido au Mozambique.

De nombreuses maisons, écoles et établissements de santé y ont été partiellement ou complètement détruits.

Dans la ville portuaire de Pemba, les personnes sinistrées ont été accueillies dans des centres d'hébergement.

Reconstruire au plus vite

À Pemba, une opération de reconstruction et de nettoyage a été lancée ce lundi. Selon un porte-parole de l'UNICEF au Mozambique, les habitants risquent d'être privés d’écoles et de centres de soins pendant plusieurs semaines.

Les autorités mozambicaines, quant à elles, ont mis en garde contre le risque élevé de glissements de terrain.

La saison des cyclones, dans le sud-ouest de l'océan Indien et en Afrique australe, a généralement lieu entre décembre et mars.

Depuis quelques années, ces tempêtes sont de plus en plus violentes. En 2019, le cyclone Idai a tué plus de 1300 personnes, principalement au Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe.

Le cyclone Freddy a fait plus de 1 000 morts dans plusieurs pays de l'océan Indien et d'Afrique australe l'année dernière.