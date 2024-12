Ghana : le Kente entre au patrimoine culturel de l'UNESCO

Le tissu emblématique Kente du Ghana a été officiellement inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Cette reconnaissance mondiale, inscrite dans le cadre de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, met en lumière la valeur culturelle et historique de ce textile exceptionnel. Originaire des communautés Asante et Ewe, le Kente est célèbre pour ses couleurs éclatantes, ses motifs élaborés et ses significations symboliques qui reflètent la créativité et l’identité profonde du peuple ghanéen.

Andrew Egyapa Mercer, ministre du Tourisme, a salué cette inscription comme un témoignage de l'engagement du Ghana à préserver son patrimoine. « Cette reconnaissance positionne le Ghana comme un acteur majeur dans les efforts mondiaux de sauvegarde et de promotion des traditions culturelles », a-t-il déclaré.

Le ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture (MoTAC) a exprimé sa gratitude au président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l’UNESCO, ainsi qu’aux artisans, institutions culturelles et autorités traditionnelles ayant contribué à cette réalisation. Les communautés de Bonwire et d’Agotime ont reçu une mention spéciale pour leur rôle essentiel en tant que gardiennes de cet artisanat ancestral.

Alors que le pays célèbre cette étape historique, le MoTAC a réaffirmé son engagement à préserver et à promouvoir le riche héritage culturel du Ghana pour les générations futures.