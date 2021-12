Virgil Abloh, le créateur qui a mis le kenté ghanéen sur les "catwalks"

Un défilé historique de Louis Vuitton, le tout premier aux États-Unis, a été l'occasion de rendre hommage au créateur ghanéen Virgil Abloh, décédé à seulement 41 ans après un long combat contre le cancer.

Le styliste et directeur artistique des collections homme de la maison Louis Vuitton a su repousser ses limites et imposer sa marque dans un environnement très compétitif. À Lagos, au Nigeria, comme dans plusieurs pays en Afrique, les hommages continuent d'affluer. La Styliste nigérianne Bubsi Ogisi, a salué le talent divers et varié de Virgil Abloh.

_Il laisse derrière lui un énorme héritage, chaque étape, ou chaque décision qu'il a prise, était inspirante. _Selon cette créatrice, Virgil Abloh a également eu une forte influence dans le développement de plusieurs marques de streetwear en Afrique. Au Ghana comme au Nigeria, elle affirme que plusieurs créateurs se sont inspirés du modèle Off-White", la marque de streetwear de luxe créée par Virgil Abloh.

_Beaucoup de diasporas, d'Africains sont en quelque sorte éloignés de leur culture même s'ils ne vivent pas dans leur pays pendant un certain nombre de temps, et lui, je suppose que la mode est le médium qu'il a utilisé pour rendre hommage en quelque sorte à sa culture, parce que je suppose que le corps humain est la toile ultime et essentiellement montrer aux gens et dire aux gens avec sa dernière collection : c'est mon travail, c'est ce pour quoi je suis ici, mais je ne vais jamais oublier d'où je viens explique t-elle. _

Né aux Etats-Unis, Virgil Abloh n'a jamais oublié ses origines ghanéennes, en janvier 2021, le créateur faisait monter sur les podiums de Louis-Vuitton, le Kente, un tissu traditionnel du Ghana, porté lors des grandes cérémonies. Fan de hip-hop et des cultures urbaines, Virgil Abloh avait notamment aidé au financement d'un skatepark à Accra, la capitale de son pays d'origine.

Le parcours du styliste Virgil Abloh, l'un des rares noirs à se hisser au sommet de la mode internationale a donné espoir à de très nombreux créateurs noirs, sur le continent africain et en dehors, pour plusieurs, sa carrière continuera d'être une source d'inspiration pour des générations de stylistes.