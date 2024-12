Syrie : des prisonniers libérés de "l'abattoir humain" de Saidnaya

Symbole de la tyrannie du régime depuis de 30 ans, la prison de Saidnaya, à Damas, souvent décrite comme un “abattoir humain” a été libérée par les rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham.

Des milliers de Syriens se sont rendus dans la prison militaire de Saidnaya, à la recherche de leurs proches. Une partie des détenus a pu être libérés. Il s’agit principalement d’opposants au régime de Bachar Al Assad condamnés à subir des traitements inhumains, des viols, des humiliations, des privations et des exécutions.

Des détenus portés disparus

Au milieu de la cour, des Casques blancs ont été vus en train de creuser des trous, à la recherche de cellules cachées ou de pièces souterraines.

“Certains détenus ont été enlevés en 2011, 2012 et 2013. Nous sommes venus ici, mais nous n'avons trouvé personne. Nous sommes entrés et avons trouvé des réfrigérateurs, des fours, des broyeurs, des appareils de fonte. Ils les mettaient dans les fours après les avoir tués (...) Nous sommes venus ici hier soir et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas réussi à voir de prisonniers. Pourtant, il y a environ 30 000 personnes à l'intérieur de la prison et seulement 200 ont été libérées”, se désole Ghazwan Hussein, un syrien dont certains proches ont été détenus à Saidnaya.

Les prisons syriennes sont tristement célèbres pour leurs conditions de détention difficiles. La torture est systématique, affirment des groupes de défense des droits de l'homme, des dénonciateurs et d'anciens détenus.

Selon Amnesty International et d'autres groupes, des dizaines de personnes étaient exécutées chaque semaine à Saidnaya. Jusqu'à 13 000 Syriens ont été tués entre 2011 et 2016.

La triste histoire de cette prison, construite en 1987 a pris fin après le renversement du régime de Bashar al-Assad par les rebelles syriens. Ils ont mis fin au règne de la famille Assad qui a duré plus de 50 ans.