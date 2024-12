Éthiopie : plombée par les crises, l'école en quête de rédemption

Violences récurrentes et catastrophes climatiques entre autres plombent le système éducatif en Éthiopie. Près de 18 % des écoles du pays ont été détruites ou endommagées.

La région du Tigré par exemple sort d'un conflit de trois ans qui a donné un coup d’arrêt à l’enseignement. Il faut de financement nouvelles et innovantes afin d'offrir une éducation de qualité à des millions d'enfants déscolarisés.

« L'Éthiopie ne peut pas attendre. 9 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. C'est un pays touché par les conflits, mais aussi par les catastrophes climatiques. .... Je lance donc un appel pour obtenir davantage de fonds et de ressources pour l'Éthiopie, un pays qui mérite toute notre solidarité, notre soutien et notre autonomisation, rien de moins. », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive, Education Cannot Wait (ECW).

L'Éthiopie accueille la troisième plus grande population de réfugiés en Afrique, avec plus de 200 000 nouveaux arrivants en provenance du Soudan et de la Somalie rien qu'en 2023-2024, ce qui accroît encore la pression sur les ressources existantes.

‘’L'Éthiopie a été confrontée à de nombreuses crises, les gens se déplacent en cas de crise, d'inondation pour échapper aux eaux de crue. En cas de sécheresse, pour trouver de l'eau pour leurs animaux. Ils se déplacent pour échapper au conflit, avec leurs enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Dans certains cas, les écoles sont détruites ou endommagées par les inondations ou les conflits, et elles servent souvent de logement pour les déplacés. Tous ces éléments affectent la capacité des enfants à aller à l'école.’’ , raconte Chance Briggs, Chef de l'éducation, Bureau de l'Éthiopie, Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).

Mais les besoins sont immenses. Il faut 64 millions de dollars US pour faire face aux les besoins éducatifs aigus contenus dans le plan de réponse humanitaire du pays.