Réchauffement climatique : 2024 sera la première année au-dessus du seuil de 1,5 °C

Encore plus chaude que le record de 2023, 2024 sera la première année au-dessus du seuil de 1,5 °C de réchauffement.

Cette année 2024 risque de détrôner 2023 comme année la plus chaude jamais mesurée, une fois que les relevés de décembre seront connus. Et pour cause, l'observatoire européen Copernicus rapporte que la moyenne des températures relevées depuis janvier fait état d'une "anomalie" de +0,14°C par rapport à la même période l'année dernière.

Avec une température moyenne de l'air fixée à 14,1 °C à l'échelle planétaire, novembre 2024 a été le deuxième mois de novembre le plus chaud jamais enregistré. Ce mois est le 16ᵉ sur les 17 derniers à enregistrer une anomalie de 1,5 °C par rapport à la période entre 1850 et 1900, d'après selon la base de données ERA5 de Copernicus.

Cette barre symbolique correspond à la limite la plus ambitieuse de l’accord de Paris de 2015, visant à contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C et à poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 °C.

Cet accord fait toutefois référence à des tendances de long terme : la moyenne de réchauffement de 1,5 °C devra être observée sur au moins vingt ans pour considérer la limite franchie.

Néanmoins, selon les derniers calculs de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le monde n’est pas du tout en bonne voie de réduction de sa pollution carbone pour éviter une très forte aggravation des sécheresses, des canicules ou des pluies diluviennes déjà observées.

Les politiques actuelles des états emmènent la planète terre vers un réchauffement « catastrophique » de 3,1 °C au cours du siècle, voire 2,6 °C si les promesses de faire mieux sont tenues, selon l’ONU environnement.