Climat : le réchauffement des océans fait blanchir les coraux

Selon les scientifiques, les récifs coralliens du monde entier subissent pour la quatrième fois un blanchissement global, conséquence du réchauffement des eaux océaniques dans le cadre du changement climatique causé par l'homme.

Des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de l'International Coral Reef Initiative ont rapporté en avril que le blanchiment des récifs coralliens a été confirmé dans au moins 53 pays, territoires ou économies locales entre février 2023 et aujourd'hui.

Pour que le blanchissement soit déclaré à l'échelle mondiale, il fallait qu'un blanchissement important soit documenté dans chacun des principaux bassins océaniques, notamment les océans Atlantique, Pacifique et Indien, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud.

Le blanchiment se produit lorsque les coraux stressés expulsent les algues qui constituent leur source de nourriture et leur donnent leur couleur. Si le blanchiment est grave et durable, le corail peut mourir.

Le blanchiment se produit dans différentes régions depuis un certain temps.

Dans le plus grand écosystème corallien du monde, la Grande Barrière de Corail d'Australie, le blanchiment a touché 90 % des coraux évalués en 2022.

En mars 2024, l'autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail a annoncé un épisode de blanchissement massif des coraux à la suite de relevés aériens.

Les scientifiques ont observé un blanchiment du corail sur 73 % des récifs étudiés dans le parc marin, selon le site web de l'autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail.

« La réalité de ce qui se passe dans la Grande Barrière de Corail n'est malheureusement pas une surprise, et c'est une conséquence de l'augmentation des températures mondiales, et nous en sommes très certains, en partie à cause de la science, mais aussi à cause de ce que nous avons vu tout au long des 12 derniers mois », déclare Roger Beeden, scientifique en chef de l'Autorité du Parc Marin de la Grande Barrière de Corail.

Le récif a connu « des températures sans précédent, un blanchiment corallien généralisé observé dans toutes les zones, susceptible d'être au moins équivalent aux événements importants que nous avons vus en 2016 et 2017 », ajoute M. Beeden.

Le monde connaît actuellement le deuxième épisode de blanchissement global au cours des dix dernières années.

Le dernier s'est terminé en mai 2017. Il a duré trois ans et a été jugé plus grave que les deux précédents épisodes de blanchissement de 2010 et 1998.

Le blanchiment de cette année fait suite à la déclaration selon laquelle 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée.

Le récif corallien de Floride, le troisième par ordre d'importance, a subi un blanchiment important l'année dernière.

Dans l'Atlantique, au large de la Floride et dans les Caraïbes, environ 99,7 % des récifs coralliens ont subi des pertes « très très sévères » d'espèces de cornes et d'élands, selon la NOAA.

"La situation actuelle est assez grave. Nous sommes à la onzième heure d'un blanchiment massif des coraux dans de nombreux endroits du monde. Nous sommes actuellement dans le quatrième épisode de blanchissement massif à l'échelle mondiale. Il ne faut donc pas s'y tromper, la situation est sombre", déclare Ian Enochs, chercheur écologiste au Laboratoire océanographique et météorologique de l'Atlantique de la NOAA, qui dirige le programme sur les coraux.

Cependant, Enochs et d'autres scientifiques du monde entier s'efforcent d'inverser la tendance et de cultiver des coraux en laboratoire pour les replanter.

" Je n'ai pas perdu tout espoir. Il y a encore des choses que nous pouvons faire pour inverser la tendance", ajoute-t-il.

Les travaux d'Enoch visent à comprendre l'impact du stress thermique sur les récifs coralliens.

"Nous savons que nous pouvons rendre les coraux plus forts et plus aptes à faire face au stress thermique.C'est quelque chose que je fais actuellement dans mon laboratoire, le durcissement sous l'effet du stress.Nous savons également que nous pouvons identifier les individus qui sont particulièrement forts, qui sont déjà capables de faire face à ce stress. Là encore, c'est quelque chose que je fais actuellement dans mon laboratoire, comme beaucoup d'autres. Nous savons donc que nous disposons de ces outils que nous pouvons utiliser pour restaurer et créer des écosystèmes de récifs coralliens résilients. Ce qu'il nous faut, c'est le faire à l'échelle. Nous devons vraiment commencer à rendre ces choses opérationnelles. Si la situation est mauvaise, je n'ai pas perdu tout espoir. Il y a encore des choses que nous pouvons faire", déclare Enoch.

Selon Kyle Pisano, chercheur en sciences marines, il n'est pas facile de protéger l'écosystème sous-marin qui abrite plus de 25 % de toutes les espèces marines.