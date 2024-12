En Europe, la diaspora syrienne exulte après la chute de Bachar al-Assad

Suite à la chute de Bachar al-Assad, des milliers de manifestants syriens issus de la diaspora en Europe ont fait éclater leur joie dans les rues de plusieurs villes européennes.

Après 12 jours de combats, qui ont fait plus de 900 morts, ce sont plus de cinq décennies de règne de la famille Assad qui s'effondrent. Pour beaucoup de Syriens, cet événement historique est un grand soulagement.

« Nous n'arrivons même pas à y croire parce que c'était vraiment un rêve. Nous attendions ça depuis très longtemps. Soixante ans d'humiliation et de dictature. Nous sommes libres, nous n'arrivons pas à y croire. J'ai peur de dormir, de me réveiller et de me rendre compte que ce n'était un rêve », déclare Amal Rifard, réfugiée syrienne en France.

En Allemagne, où vit la plus grande diaspora syrienne de l'Union européenne, quelque 5 000 manifestants se sont réunis à Berlin, sur la grande place du quartier populaire de Kreuzberg, agitant des drapeaux vert, blanc, noir et rouge, où l’on pouvait parfois lire « Syrie libre » ou « liberté » pour célébrer la fin du régime de Bachar al-Assad.

« C'est une révolution. Les médias autrichiens disent qu'il y a une guerre civile en Syrie. Mais ce n'est pas une guerre civile. C'est une révolution. Et maintenant, elle est enfin terminée. Le régime d'Assad est fini », se réjouit un réfugié syrien en Allemagne.

Le président syrien Bachar al-Assad a été renversé dimanche par des rebelles syriens, après une offensive qui a débuté le 27 novembre dernier. Le dirigeant a fui la Syrie et se trouve actuellement à Moscou avec sa famille.

Suite à sa chute, les rebelles syriens ont lancé un appel "pour rentrer en Syrie libre" aux Syriens déplacés à l'étranger par le conflit qui a fait depuis 2011 un demi-million de morts. Selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, la guerre civile a contraint plus de 14 millions de personnes à fuir leur domicile.