Afrique du Sud : le meurtrier de Chris Hani expulsé vers la Pologne

Janusz Walus, le meurtrier du leader anti-apartheid sud-africain Chris Hani, sera expulsé vers son pays d'origine, la Pologne, après la fin de sa liberté conditionnelle cette semaine, a annoncé le gouvernement vendredi.

Chris Hani, qui était le chef de l'aile militaire du Congrès national africain, Umkhonto we Sizwe, et le secrétaire général du Parti communiste sud-africain, a été abattu devant son domicile à Boksburg, à l'est de Johannesburg, en 1993.

Son assassinat menaçait de plonger l'Afrique du Sud dans la violence politique à l'approche de son passage du régime de la minorité blanche à la démocratie.

Walus, 71 ans, a passé plus de 28 ans en prison après avoir été condamné à la prison à vie pour ce meurtre. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle à la suite d'une décision de la Cour constitutionnelle en 2022.

Clive Derby-Lewis, un ancien homme politique condamné avec Walus pour le meurtre, a bénéficié d'une libération conditionnelle pour raisons médicales en 2015 et est décédé d'un cancer en 2016. Les deux hommes avaient été initialement condamnés à mort, mais leur peine a été transformée en peine d'emprisonnement à perpétuité lorsque l'Afrique du Sud est devenue une démocratie et a aboli la peine de mort. Derby-Lewis est considéré comme ayant planifié le meurtre, tandis que Walus était le tireur.

La nouvelle de la libération de Walus en 2022 fut critiquée par divers secteurs de la société et a donné lieu à des manifestations devant la prison où il était détenu. Il a dû être hospitalisé après avoir été poignardé en prison quelques jours avant sa libération.

Le ministre de la présidence, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré vendredi que Walus serait expulsé vers la Pologne et que le gouvernement polonais prendrait en charge tous les coûts de la procédure d'expulsion.

M. Ntshavheni a souligné que la décision de libérer M. Walus sur parole avait été prise par la plus haute juridiction du pays et que le gouvernement s'était toujours opposé à sa libération.

"Depuis 2011, nos ministres de la Justice et des services correctionnels se sont battus contre la libération conditionnelle, mais il n'y a pas d'appel au-delà de la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a rendu une ordonnance, cette décision est définitive", a-t-elle déclaré.

Walus s'est vu accorder une prolongation de séjour en Afrique du Sud après que sa citoyenneté a été révoquée en 2017, alors qu'il était en prison, et a été autorisé à purger sa liberté conditionnelle en Afrique du Sud au lieu d'être immédiatement expulsé.

L'annonce de son expulsion a immédiatement suscité des critiques de la part du Parti communiste sud-africain, qui estime que Walus n'a jamais montré de remords pour son acte ni fourni toutes les informations sur la mort de Hani, y compris sur les personnes qui l'ont ordonnée.

L'ANC a également demandé une enquête complète sur la mort de Hani.

"Aujourd'hui, le meurtrier de notre leader sera libéré de prison, s'il ne l'a pas déjà été, emportant avec lui dans son pays la vérité sur l'assassinat de notre leader. Nous nous souvenons de l'immense perte infligée à notre mouvement et à notre nation", a déclaré vendredi le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula.