RDC : Seth Kikuni condamné pour incitation à la désobéissance civile

Un homme politique de l'opposition congolaise a été condamné à un an de prison pour incitation à la désobéissance civile dans ce que son parti politique a décrit comme une "tentative flagrante" du gouvernement de faire taire ses détracteurs.

Seth Kikuni, président du parti politique Piste pour l'Emergence, a été reconnu coupable d'incitation à la désobéissance et de propagation de fausses rumeurs lors d'un rassemblement organisé en septembre à Lubumbashi, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré un tribunal de Kinshasa mercredi soir.

L'avocat de M. Kikuni a déclaré qu'il ferait appel de la décision du tribunal. En septembre, M. Kikuni avait déclaré à ses partisans, lors d'un rassemblement, qu'ils ne devaient pas avoir peur et qu'ils devaient s'opposer au président réélu Félix Tshsekedi, qu'il accusait d'avoir falsifié les résultats de l'élection.

Kikuni a été arrêté à Kinshasa le 2 septembre par des agents de l'Agence nationale de renseignement avant d'être remis à un juge et transféré à la prison centrale de Makala à Kinshasa, connue pour sa surpopulation et ses mauvaises conditions.

Ses avocats ont plaidé non coupable, arguant que M. Kikuni agissait en qualité d'homme politique de l'opposition.

Son parti a déclaré que la sentence était "une tentative flagrante de faire taire une voix critique dans un contexte politique de plus en plus tendu" et a décrit son procès comme une parodie de justice. "La justice congolaise a condamné mon client Seth Kikuni à un an de prison", a déclaré l'avocat de ce dernier, Laurent Onyemba.

Le président Tshisekedi a été réélu en décembre et a passé une grande partie de son mandat à essayer de gagner en légitimité après une élection contestée en 2018, tout en luttant pour mettre fin au conflit armé dans l'est du pays.

Le mois dernier, il a annoncé qu'une commission nationale serait mise en place l'année prochaine pour rédiger une nouvelle Constitution pour le pays, suscitant l'inquiétude de l'opposition qui craint qu'il ne modifie la limite du mandat présidentiel.