Chine : une exposition d'objets égyptiens attire 1 million de visiteurs

Une grande exposition de 788 objets égyptiens anciens à Shanghai a franchi une étape importante en attirant 1 million de visiteurs depuis son lancement en juillet.

L'exposition, intitulée « Au sommet de la pyramide : La civilisation de l'Égypte ancienne », présente un total de 788 objets, dont plus de 95 % ont été présentés pour la première fois en Asie. Il s'agit de la plus grande exposition de ce type organisée en dehors de l'Égypte et de la première collaboration entre un musée d'État chinois et le gouvernement égyptien, présentant des objets de classe mondiale.

Depuis son lancement il y a plus de quatre mois, l'exposition a maintenu un taux de fréquentation quotidien stupéfiant, les 8 000 billets disponibles se vendant tous les jours. Les ventes de billets ont déjà dépassé 1,3 million, et les préventes se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.

« Le précédent record pour une exposition égyptienne a été établi au Metropolitan Museum of Art de New York en 1978, avec 1,36 million de visiteurs. Compte tenu des tendances actuelles, nous sommes en bonne voie pour dépasser ce record », a déclaré Chu Xiaobo, directeur du musée de Shanghai.

La popularité de l'exposition a également entraîné une explosion des ventes de produits culturels et créatifs, qui ont dépassé les 140 millions de yuans, soit environ 20 millions de dollars américains.

Le ministère égyptien du tourisme et des antiquités a fait état d'une augmentation de 65 % en glissement annuel du nombre de touristes chinois visitant l'Égypte, ce qui témoigne de l'impact de l'exposition sur l'intérêt international pour le pays.