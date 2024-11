Kendrick Lamar surprend avec « GNX », son nouvel album

Kendrick Lamar a frappé fort ce vendredi en sortant, sans préavis, son nouvel album intitulé GNX. Ce projet de 12 titres, son premier depuis Mr. Morale & The Big Steppers en 2022, est également son sixième opus studio. Cette sortie inattendue intervient quelques mois après sa rivalité très médiatisée avec Drake.

Lamar, qui a déjà remporté 17 Grammy Awards et un prestigieux Pulitzer pour son album DAMN., est en lice pour sept récompenses aux prochains Grammys. Son morceau Not Like Us, né de son clash avec Drake, est nommé pour le disque de l’année, la chanson de l’année et le meilleur clip. Pour la première fois, il a deux titres en compétition dans la catégorie meilleure performance rap.

Cette sortie surprise clôt une année exceptionnelle pour l’artiste, marqué par des succès comme Like That, en collaboration avec Future et Metro Boomin, qui a dominé les charts Billboard pendant trois semaines. En février, Kendrick Lamar sera également la tête d’affiche du Halftime Show du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, une performance très attendue.