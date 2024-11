Indignation en Haïti après les propos controversés d’Emmanuel Macron

Les propos du président français Emmanuel Macron, tenus lors du sommet du G20 au Brésil, ont provoqué une vague d’indignation en Haïti. Dans une vidéo enregistrée mercredi et diffusée jeudi, Macron qualifie les membres du conseil de transition haïtien de « parfaits imbéciles » et accuse les Haïtiens d’avoir transformé leur pays en narco-État.

Ces déclarations, perçues comme insultantes, ont entraîné une réaction immédiate du gouvernement haïtien, qui a convoqué l’ambassadeur de France pour demander des explications. Pour Nicolas Jean Bernett, chauffeur de camion, « Emmanuel Macron doit revoir sa façon de penser les Haïtiens. Les Haïtiens ne sont pas des animaux comme ils le pensaient autrefois, à l’époque de l’esclavage. »

Camille Chalmers, économiste et secrétaire exécutif de la PAPDA, a également exprimé son indignation : « Ces mots montrent une ignorance totale de l’histoire et un mépris colonial. La France a une responsabilité historique, notamment en lien avec la rançon pour l’indépendance, et dans la situation chaotique actuelle d’Haïti. »

Ces propos surviennent alors que le pays traverse une crise profonde, marquée par la montée des violences des gangs, l’instabilité politique et une transition démocratique fragile.