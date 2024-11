No Comment : le Beaujolais nouveau 2024 est arrivé

Chaque troisième jeudi de novembre, des célébrations ont lieu à travers la France pour marquer le retour de ce vin jeune et fruité, fabriqué à partir du raisin Gamay à une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. Le Beaujolais Nouveau, premier vin de France, en raison de sa commercialisation précoce, a longtemps été un produit aux saveurs uniformes, souvent critiqué pour ses arômes manquant de complexité. Mais depuis plusieurs décennies, l'appellation a pris un tournant. Grâce à l'envie des vignerons du Beaujolais de produire désormais des vins plus authentiques, reflétant le terroir et le style de chaque domaine. Selon Jean-Marc Lafont, Président de l’interprofession, chaque Beaujolais Nouveau est désormais unique, à l'image du vigneron et de son terroir. Le dévoilement du Beaujolais Nouveau est un des plus grands événements dans le monde du vin, dont la moitié est exportée, notamment au Japon, aux États-Unis et au Royaume-Uni.