No Comment : Yoshitaka Amano, un artiste visionnaire

Organisée par Fabio Viola, l’exposition présente 137 pièces sélectionnées parmi les plus de 10 000 œuvres de l'artiste, dont des animations, des jeux vidéo et des illustrations pour Vampire Hunter D et Final Fantasy. L’exposition se déroule du 13 novembre 2024 au 1er mars 2025.