No Comment : à Reykjanes le volcan gronde pour la 7e fois en un an

Dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre 2024, un volcan a de nouveau fait éruption dans la péninsule de Reykjanes, au sud-ouest de l’Islande. Cette septième éruption depuis décembre a débuté à Sundhnúkagígar, près de Stóra Skógfell, à 00 h 14 CET, selon l'Office météorologique islandais et a généré une fissure de 3 kilomètres. Malgré des alertes concernant des émissions de gaz, notamment à Grindavík, où des éruptions fréquentes ont déjà entraîné des dégâts matériels et des relocalisations, les autorités affirment qu’aucun impact sur le trafic aérien n’est à prévoir. Elles rassurent également en déclarant que la sécurité des habitants n’est pas compromise, et que Reykjavik reste hors de danger. Restée calme pendant huit siècles, la péninsule de Reykjanes connaît depuis 2021 des éruptions fréquentes, la dernière datant du 23 août, suscitant des inquiétudes sur l’impact durable pour cette région à seulement 50 kilomètres de Reykjavik.