No Comment : des Péruviens réclament justice et disent non à l'APEC

Un groupe de manifestants autochtones arborait des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « L’APEC, dehors ». Un autre groupe s’est rassemblé dans le centre de Lima pour protester contre la présidente Dina Boluarte et demander justice pour les personnes tuées ou arrêtées après l’éviction de l’ancien président Pedro Castillo en décembre 2022. Mariela Cayo, épouse d’une victime, a déclaré qu’elle réclamait justice pour plus de 50 personnes tuées et plus de 1500 blessées lors des manifestations.