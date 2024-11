No Comment. À la COP29, les activistes s’opposent aux crédits carbone

L’adoption de l’article 6 de l'Accord de Paris lundi dernier a provoqué la colère des défenseurs du climat, qui ont déployé une banderole “No Carbon Markets” (Pas de marché du carbone) pour dénoncer la mesure. Elle permet, selon eux, aux plus grands pollueurs de compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone, sans faire d’efforts réels pour réduire leur pollution. À l'extérieur du site dans un stade voisin, des militants ont déployé une immense banderole "Pay Up" (Payez), exhortant les pays les plus riches à assumer leur responsabilité en matière de financement climatique, en contribuant proportionnellement à la lutte contre le changement climatique. D'autres activistes ont choisi des ours polaires et des bananes pour défendre l'énergie nucléaire comme une solution sûre et peu polluante face à la crise climatique. Leur argumentation surprenante souligne que la radioactivité d'une banane dépasse celle d'une année entière de vie près d'une centrale nucléaire.