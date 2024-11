COP29 : toujours pas d'accord sur le financement de lutte pour le climat

Les négociations autour du financement de la lutte pour le climat sont toujours en cours à Baku en Azerbaïdjan.

Un nouveau projet de texte publié tôt jeudi lors de la COP29 a laissé de côté un point de friction crucial à savoir le montant que les pays riches paieront pour aider les pays en développement à passer aux énergies propres et à s'adapter au changement climatique.

Ce projet constituera la base de tout accord conclu pendant cet événement.

« Je pense que le chiffre le plus important n'est pas là. Il y a un certain nombre d'autres éléments que nous avons soumis qui ont également été capturés. Nous sommes donc en train d'analyser la situation et nous reviendrons vers vous avec plus de détails. », a indiqué Ali Mohamed, président du groupe des négociateurs africains.

Les négociateurs présents à la conférence d'Azerbaïdjan tentent de combler l'écart entre les 1 300 milliards de dollars que les pays en développement estiment nécessaires au financement de la lutte contre le changement climatique et les quelques centaines de milliards que les pays riches sont prêts à verser.

L'UE est allée de l'avant et a insisté sur la nécessité d'agir en faveur de la transition énergétique, mais s'est montrée réticente en ce qui concerne le financement.

« Nous avons vu le leadership des nations qui sont vulnérables au climat, l'AOSIS (Alliance of Small Island States), les petits États insulaires, les pays les moins développés. L'Union européenne s'est manifestée en disant qu'il fallait agir pour la transition énergétique, mais elle s'est montrée très réticente en ce qui concerne le financement. Nous entendons dire que des pays comme la Chine sont accommodants et prêts à conclure un accord, mais à ce stade, beaucoup de choses se passent en arrière-plan.», a déclaré Andreas Sieber, directeur associé de la politique et des campagnes de l'organisation environnementale internationale 350.org.

Les négociateurs doivent trouver un accord sur trois points importants : L'ampleur des chiffres, le montant des subventions ou des prêts et les contributeurs.

Les experts ont déclaré jeudi qu'un accord était encore loin d'être conclu et que le sommet semblait se diriger vers le même drame et les mêmes prolongations que les années précédentes.