La RDC accuse le M23 de "nettoyage ethnique"

Mardi, le gouvernement congolais a accusé le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, de procéder à un "nettoyage ethnique" .

Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a dénoncé "l'arrivée massive de populations étrangères" dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, dans la province du Nord-Kivu, où les habitants ont été "expulsés par la violence". "C'est ce qui constitue un nettoyage ethnique", a déclaré M. Shabani.

L'accusation de la République démocratique du Congo (RDC) intervient après la nomination la semaine dernière d'administrateurs par le M23 dans les zones qu'il prétend contrôler.

Plus d'une centaine de groupes armés s'affrontent pour s'implanter dans l'est de la RDC, riche en minerais, près de la frontière avec le Rwanda. La violence de ce conflit a été exacerbée par la réapparition du groupe rebelle M23. Le conflit a créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide humanitaire.

Le M23, ou Mouvement du 23 mars, est un groupe militaire rebelle composé principalement de membres de l'ethnie tutsie ayant rompu avec l'armée congolaise il y a un peu plus de dix ans. Il s'est fait connaître en 2012, lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC, à la frontière avec le Rwanda.

La RDC prétend que le Rwanda a été impliqué dans des crimes de guerre dans l'est du pays, et les experts des États-Unis et de l'ONU l'accusent de soutenir militairement le M23. Le Rwanda nie ces allégations, mais a admis en février qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'est de la RDC pour assurer sa sécurité, soulignant ainsi le renforcement des forces congolaises près de la frontière. Les experts de l'ONU estiment qu'il y a jusqu'à 4 000 soldats rwandais en RDC.

Une trêve conclue en juillet par les États-Unis et l'Angola a réduit les combats entre les forces rwandaises et congolaises, mais les affrontements entre le M23 et d'autres milices se poursuivent.

En août, des affrontements entre les rebelles et les milices pro-gouvernementales ont tué 16 villageois, en violation de la trêve visant à aider les millions de personnes déplacées.