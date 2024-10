RDC : l'armée affirme avoir repris Kalembe, le M23 dément

L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé mardi avoir repris Kalembe, dans l'est du pays, un jour après que les rebelles du M23 s'en soient emparés. Mais ces derniers ont affirmé qu'ils contrôlaient toujours la ville.

Située dans le territoire de Walikale au Nord-Kivu, Kalembe était tombée aux mains du M23 ce dimanche.

Le porte-parole de l'armée congolaise, Sylvain Ekenge, a déclaré que la ville avait été reprise aux rebelles et que les combats entre le Wazalendo et le M23 avaient eu lieu dans des zones qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée. Le responsable a précisé que des renforts aériens avaient été envoyés pour sécuriser cette région.

Bien que Kalembe soit désormais sous contrôle congolais, des combats se poursuivent à proximité, et les civils déplacés ne peuvent toujours pas rentrer chez eux.

Le groupe M23 mène une insurrection dans l'est de la RDC depuis 2022. Le Congo et les Nations Unies accusent le Rwanda voisin de soutenir ces milices avec des soldats et des armes. Ce que le Rwanda dément.

Face aux tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, le Président angolais João Lourenço intensifie ses efforts diplomatiques pour restaurer la paix dans la région.