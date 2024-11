Denzel et sa famille à la première de la leçon de piano

C'était une véritable affaire de famille pour les Washington mardi à l'Egyptian Theatre de Los Angeles. Denzel Washington et sa femme, Pauletta, ont célébré les débuts de leur fils Malcolm en tant que réalisateur pour le film La leçon de piano.

Basé sur la pièce d'August Wilson, ce film est une adaptation cinématographique produite par Denzel et sa fille Katia, tandis que la coécriture et la réalisation ont été assurées par leur fils Malcolm. La Leçon de piano raconte l’histoire d’une famille confrontée à un dilemme : doivent-ils vendre leur piano ancestral pour commencer une nouvelle vie, ou doivent-ils préserver cet instrument, symbole du passé et de l’héritage familial, qui porte en lui les souvenirs et les esprits de leurs ancêtres à travers ses sculptures ?

La pièce met en lumière des acteurs talentueux de la reprise de Broadway, tels que Samuel L. Jackson, John David Washington, Michael Potts et Ray Fisher, qui incarnent des personnages profonds et complexes dans cette œuvre poignante.

Le metteur en scène Malcolm Washington explique qu'il a choisi de recaster de nombreux acteurs de théâtre simplement parce qu'il admirait profondément leur talent artistique. La Leçon de piano sera disponible sur Netflix à partir du 22 novembre.