Un lionceau de l’Atlas voit le jour à Rabat, signe d’espoir pour l’espèce

Le zoo national de Rabat a récemment annoncé la naissance d’un lionceau de l’Atlas, une espèce emblématique et en danger.

Ce lionceau, né le 26 juillet 2024, est le premier du genre cette année et fait partie d’un programme de reproduction lancé en 2022. Il porte le nom d’Azaghar et est le fruit d’un accouplement entre Massa, une lionne de 13 ans, et Layt, un lion de 8 ans.

Le zoo, qui abrite une importante population de lions de l’Atlas, joue un rôle clé dans la conservation de cette sous-espèce, aujourd’hui considérée éteinte à l’état sauvage en Afrique du Nord. La naissance de ce lionceau marque un moment crucial dans les efforts pour préserver cette population rare.

Le processus de naissance et de soins a été méticuleusement suivi par les équipes vétérinaires du zoo. Saad Azizi, chef du service vétérinaire et zoologique du jardin, explique : « Nous avons beaucoup de défis à relever. Le premier défi est le moment de la naissance, comment isoler le lionceau avec sa mère du reste du groupe. Ensuite, nous devons assurer les soins maternels de la mère. Ces soins sont décisifs pour la viabilité du lionceau. La dernière étape consiste à réintroduire la mère et son jeune lionceau dans le reste du groupe. » Cette attention particulière est essentielle pour la survie du lionceau et son intégration dans le groupe familial.

À trois mois, Azaghar, qui est désormais sevré et commence à se nourrir de viande, s’épanouit dans son enclos avec sa mère et une autre lionne. Cependant, il n’a pas encore rencontré son père. Le zoo continue de suivre son évolution de près.

La naissance d’Azaghar est perçue comme une avancée significative pour la conservation de cette espèce, comme le souligne Saad Azizi : « La naissance du nouveau lion de l’Atlas est un pas en avant, vers la conservation non seulement du lion, mais vers le rôle de conservation du Jardin zoologique national de Rabat, qui compte parmi ses effectifs un certain nombre d’espèces menacées à l’échelle internationale. »

Depuis son ouverture en 2012, le zoo national de Rabat a enregistré la naissance de 18 lions de l’Atlas, dont la dernière naissance avant Azaghar avait eu lieu en 2022. Actuellement, le zoo abrite 33 lions de l’Atlas, constituant ainsi un groupe essentiel pour les efforts de conservation de cette sous-espèce, autrefois présente dans les montagnes de l’Atlas et en Afrique du Nord. Cette naissance est donc une source d’espoir pour l’avenir de l’espèce, en danger de disparition.

Les lions de l’Atlas étaient autrefois présents dans des régions allant du Maroc à l’Égypte, mais la chasse et la perte de leur habitat ont contribué à leur extinction dans la nature. Le zoo de Rabat, en partenariat avec des institutions internationales, continue de jouer un rôle vital dans la préservation de cette espèce unique.