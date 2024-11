Soudan : HRW demande une force internationale pour protéger les civils

Human Rights Watch (HRW), un groupe de défense des droits de l'homme, a appelé lundi à la mise en place d'une force internationale pour protéger les civils au Soudan, pays plongé dans la guerre depuis près de 19 mois.

L’ONG a déclaré que les Forces de soutien rapide (FSR) avaient « tué, blessé et détenu illégalement des dizaines de civils et violé des femmes et des jeunes filles » dans la province de Gezira. L'organisation a exhorté le Royaume-Uni à profiter de son rôle de président du Conseil de sécurité des Nations unies ce mois-ci pour faire pression sur l'ONU afin qu'elle déploie une mission de protection des civils au Soudan.

« Cette récente augmentation massive des attaques odieuses des Forces de soutien rapide contre les civils devrait mettre fin à tout espoir de voir ces crimes s'arrêter sans une réponse mondiale forte », a déclaré Mohamed Osman, chercheur de HRW sur le Soudan. « L'action minimale du Conseil de sécurité de l'ONU ne permet manifestement pas de protéger les civils », a-t-il ajouté.

Depuis que la guerre a éclaté en avril 2023, plus de 24 000 personnes ont été tuées et plus de 14 millions de personnes (soit environ 30 % de la population soudanaise) ont été contraintes de se déplacer, créant ainsi la plus grande crise de déplacement au monde cette année, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Le conflit a également entraîné une famine ayant frappé certaines régions et une épidémie de choléra a tué plus de 800 personnes et en a rendu malades 28 000 autres.

La province de Gezira, au sud-est de Khartoum, est largement contrôlée par le FSR, depuis décembre. En octobre, l'un des commandants de la province, Abu Aqlah Keikel, a fait défection et s'est rendu à l'armée. En réponse, les combattants du FSR ont tiré sur des civils et ont agressé sexuellement et violé des femmes et des jeunes filles dans de nombreux endroits, selon les Nations unies et des groupes locaux. Selon l'OIM, environ 135 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile depuis le 20 octobre.

Les groupes de défense des droits de l'homme ont à plusieurs reprises exhorté les puissances internationales à faire pression sur les parties belligérantes du Soudan pour qu'elles cessent les combats et négocient un règlement pacifique du conflit.

Les États-Unis et l'Arabie saoudite ont mené plusieurs séries de pourparlers entre l'armée et le RSF, dont la dernière a eu lieu en août, mais tous n'ont pas permis d'établir un cessez-le-feu.