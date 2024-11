RDC : Donald Trump de retour, un espoir pour les Congolais ?

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a suscité des réactions contrastées en Afrique, et en République Démocratique du Congo en particulier. Si certains y voient un signe d'espoir pour la stabilisation du pays, d'autres restent sceptiques quant à l'impact réel de cette nouvelle administration sur leur quotidien.

Plusieurs dirigeants et personnalités africaines ont salué le retour de Trump, espérant un renforcement des relations bilatérales avec Washington. En RDC, le président Félix Tshisekedi a exprimé son souhait de collaborer avec le nouveau président américain et d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays.

La RDC est en proie à une crise sécuritaire majeure dans l'est du pays, avec des groupes armés qui terrorisent la population. L'espoir est grand que la nouvelle administration américaine apportera un soutien accru aux efforts de stabilisation.

“C’est une grande opportunité pour l’Afrique de renouer encore davantage avec les relations bilatérales ou multilatérales avec les États-Unis, et particulièrement avec les régions en conflit comme le Sahel et la région des Grands Lacs. Nous attendons effectivement l’implication des États-Unis pour essayer de faire cesser les violences, surtout en République démocratique du Congo, où nous subissons une grande agression vis-à-vis du Rwanda”, témoigne Christophe Mwisa, membre de la société civile congolaise.

Dans la ville de Goma, au cœur du Nord-Kivu, l'arrivée de Trump au pouvoir est accueillie avec un sentiment de soulagement. "Un sentiment de satisfaction, et surtout de soulagement. Nous, au Nord-Kivu, avons besoin de la paix et nous avons besoin d’un homme comme Trump. C’est un homme de la paix, c’est un homme qui a toujours été sérieux, et surtout sincère avec ses promesses", affirme Georges Yalala, habitant de Goma.

Cependant, d'autres Congolais restent sceptiques quant à l'impact réel du retour de Trump sur leur quotidien. Ils craignent que les Occidentaux n'apportent pas de solution durable à la crise en RDC.

"La paix ne s'achète pas comme un article au marché. Il faudra que le gouvernement congolais puisse travailler plus fort, accentuer ses actions diplomatiques. Pourquoi compter sur Donald Trump alors que nous savons très bien que l'insécurité qui sévit à l'est du Congo, les États-Unis en sont derrière tout cela. Les armes proviennent des États-Unis", déclare Tigana Nseka, également habitant de Goma.

Le retour de Trump au pouvoir est une étape charnière pour la RDC. L'avenir de la coopération entre les deux pays reste incertain. La question est de savoir si ce retour marquera un tournant décisif pour la RDC ou si le pays restera confronté aux mêmes défis.

L'espoir et le scepticisme se côtoient en RDC, tandis que le pays attend de voir comment la nouvelle administration américaine va s'engager dans la résolution de la crise sécuritaire qui le frappe.

