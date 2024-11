USA : producteur de génie, Quincy Jones pousse son dernier souffle à 91 ans

Quincy Jones, titan de la musique américaine aux multiples talents, s'est éteint à l'âge de 91 ans ce dimanche, à son domicile de Bel Air, à Los Angeles, entouré de sa famille.

Figure emblématique de la musique et producteur de génie, il a laissé une empreinte profonde sur plusieurs générations. Collaborateur de légende, il a transformé l'industrie musicale avec des artistes comme Michael Jackson, notamment pour les albums Thriller et Bad dans les années 80, redéfinissant ainsi la pop. Son talent a embrassé des genres variés, du jazz au R&B en passant par la musique de film, repoussant sans cesse les frontières de la créativité.

En 1990, Jones a fondé une société de production télévisuelle et cinématographique qui a connu un immense succès avec la célèbre sitcom, le prince de Bel-Air et d'autres émissions .

Avec 80 nominations, Quincy Jones est le troisième artiste le plus nominé de l'histoire des Grammy Awards, juste derrière Beyoncé et Jay-Z, contre 88 pour chacun d'eux. Il occupe également la troisième place parmi les lauréats les plus primés, ayant remporté 28 Grammy tout au long de sa carrière.

Quincy Jones a également marqué l'industrie en produisant pour des légendes comme Frank Sinatra, Aretha Franklin, Donna Summer et bien d'autres. Compositeur, trompettiste et producteur Quincy Delight Jones Jr est né en 1933 à Chicago. Marié à trois reprises, il a eu sept enfants.