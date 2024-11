L'Afro-Américain Richard Moore exécuté malgré une demande de clémence

La Caroline du Sud a condamné Richard Moore à la mort par injection létale vendredi pour le meurtre d'un employé de magasin en 1999, en dépit d'un large appel à la clémence lancé par des parties comprenant trois jurés et le juge de son procès, un ancien directeur de prison, des pasteurs et des membres de sa famille.

Le décès de Moore, 59 ans, a été prononcé à 18 h 24.

Moore avait été reconnu coupable du meurtre de James Mahoney, l'employé de Spartanburg, en septembre 1999 et condamné à mort deux ans plus tard.

Moore était entré dans le magasin sans arme, avait pris l'arme de la victime lorsqu'elle avait été pointée sur lui et l'avait abattu d'une balle dans la poitrine alors que la victime lui tirait dessus avec une seconde arme dans le bras.

Les avocats de M. Moore ont demandé au gouverneur républicain Henry McMaster de réduire sa peine à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, en raison de son casier judiciaire vierge et de sa volonté de servir de mentor à d'autres détenus.

Ils ont également déclaré qu'il serait injuste d'exécuter quelqu'un pour ce qui pourrait être considéré comme de la légitime défense et qu'il était injuste que Moore, qui était noir, soit le seul détenu dans le couloir de la mort de l'État à avoir été condamné par un jury où ne figurait aucun Afro-Américain.

Mais M. McMaster a refusé d'accorder sa clémence. Dans une lettre, il n'en a pas donné la raison, mais a indiqué qu'il avait examiné tous les éléments soumis par les avocats de M. Moore et s'était entretenu avec la famille de la victime.

Aucun gouverneur de Caroline du Sud n'a réduit une condamnation à mort et 45 exécutions ont eu lieu dans cet État depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé les États à recommencer à exécuter des condamnés à mort, il y a près de 50 ans.

Contrairement aux exécutions précédentes, le rideau de la chambre de la mort était ouvert à l'arrivée des témoins des médias. Les derniers mots de Moore avaient déjà été lus par Lindsey Vann, son avocate depuis dix ans.

Lindsey Vann a pleuré lorsque l'employé a annoncé que l'exécution pouvait commencer. Elle tenait un bracelet de prière orné d'une croix. Un conseiller spirituel était assis à côté d'elle, les mains posées sur les genoux, paumes vers le haut.

Deux membres de la famille des victimes étaient également présents, ainsi que l'avocat Barry Barnette, qui faisait partie de l'équipe de procureurs qui a condamné Moore.

La porte-parole de la prison, Chrysti Shain, a ensuite lu ses dernières paroles lors d'une conférence de presse.

« À la famille de M. James Mahoney, je suis profondément désolé pour la douleur et le chagrin que je vous ai causés », a-t-il déclaré. « À mes enfants et à mes petites-filles, je vous aime et je suis si fier de vous. Merci pour la joie que vous avez apportée à ma vie. À toute ma famille et à tous mes amis, anciens et nouveaux, je vous remercie pour votre amour et votre soutien.

Trois jurés qui ont condamné Moore à mort en 2001, dont un qui a écrit vendredi, ont envoyé des lettres demandant à McMaster de changer sa peine en une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Ils ont été rejoints par un ancien directeur de prison de l'État, le juge de première instance de Moore, son fils et sa fille, une demi-douzaine d'amis d'enfance et plusieurs pasteurs.

Ils ont tous déclaré que Moore, 59 ans, était un homme transformé qui aimait Dieu, s'occupait de ses petits-enfants du mieux qu'il pouvait, aidait les gardiens à maintenir la paix et encadrait d'autres prisonniers après que sa dépendance aux drogues eut obscurci son jugement et conduit à la fusillade au cours de laquelle Mahoney a été tué, selon la demande de clémence.

L'exécution de Moore avait été reportée à deux reprises, l'État ayant réglé les problèmes qui avaient entraîné une pause de 13 ans dans l'application de la peine de mort, notamment le refus des entreprises de vendre à l'État les médicaments utilisés pour les injections létales, un obstacle qui a été résolu par l'adoption d'une loi sur le secret.

Moore est le deuxième détenu exécuté en Caroline du Sud depuis la reprise des exécutions.

Quatre autres sont en fin de procédure d'appel et l'État semble prêt à les mettre à mort à intervalles de cinq semaines jusqu'au printemps. Trente personnes se trouvent actuellement dans le couloir de la mort.