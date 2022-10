L'Egypte, refuge des coraux face au réchauffement ?

Les chercheurs sont formels, à l’image de cette barrière de corail qui s’étend, le long de la côte sud égyptienne, en mer rouge se trouve ce qui pourrait devenir "le dernier refuge de coraux" au monde.

Alors que réchauffement climatique et pollution ont déjà emporté 14% des coraux de la planète entre 2009 et 2018, l'immense récif de la mer Rouge, 5% des coraux du globe est "très tolérant au réchauffement des eaux". C’est un espoir pour l’humanité selon les chercheurs.

"Les récifs coralliens de la mer Rouge sont un écosystème incroyablement diversifié. Des recherches récentes ont montré qu 'il existe 350 espèces de coraux durs et 70 espèces de coraux mous. Toutes ces espèces sont hautement endémiques, ce qui signifie essentiellement qu'on ne les trouve nulle part ailleurs dans le monde.", rassure Jason Burk, assistant de recherche dans le cadre du "projet de la mer Rouge".

Si le réchauffement se poursuit, les coraux les moins profonds ne devraient pas survivre jusqu'à la fin du siècle. Même avec un réchauffement limité à +1,5 °C en 2100 , 99% des coraux seraient incapables de survivre à des canicules marines de plus en plus fréquentes.

"Ici, on peut voir que les coraux sont vraiment en bonne santé, d'après d'autres endroits que j'ai observés, je peux voir que c'est vraiment en bonne santé. Pour le moment, l'opinion générale est positive. Il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'expansion du programme.", explique Hana cocks, membre du " projet de la mer Rouge "

La canicule a fait blanchir 91% de la Grande Barrière de corail d'Australie classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Mais les récifs de la mer rouge sont immunisés contre le phénomène.

"La résilience des récifs coralliens de la mer Rouge est élevée, et ils sont très capables de se remettre du blanchiment, si cela se produit. C'est quelque chose que nous devons protéger", se félicite Mahmoud Hanafy, professeur de biologie marine à l'université du canal de Suez.

Les coraux ne couvrent que 0,2% des fonds marins mondiaux mais ils abritent au moins un quart de la faune et de la flore marines et plus de 500 millions de personnes en dépendent quotidiennement.