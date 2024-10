L'UNRWA réagit à l'interdiction israélienne

Les soutiens à l'agence de l'ONU chargée des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, se multiplient depuis qu'Israël a annoncé son intention de mettre un terme à ses activités à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Selon le porte-parole de l'UNRWA, cette décision pourrait entraîner une détérioration significative de la situation humanitaire dans ces régions : ce qui est en jeu, c'est potentiellement la vie des habitants de la bande de Gaza. Nous sommes en effet des acteurs essentiels de l'opération humanitaire. La population est dépendante de l'assistance vitale, et si cette aide venait à être interrompue, les conséquences seraient catastrophiques. C'est le risque auquel nous faisons face. De manière plus large, la situation en Cisjordanie est également préoccupante : des emplois sont perdus, des cliniques sont fermées, et le niveau de bien-être de la population soulève de sérieuses inquiétudes, a expliqué John Fowler.

Le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa profonde préoccupation face à cette décision, soulignant le rôle crucial que joue l'UNRWA dans la fourniture d'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens. Le premier texte adopté par le Parlement israélien interdit les activités de l'UNRWA sur le territoire israélien, tandis que le second interdit aux responsables israéliens de collaborer avec l'agence et ses employés.