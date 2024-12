ONU : Guterres souhaite des sièges africains permanents au Conseil de Sécurité

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté jeudi les pays riches à honorer leurs engagements pour aider les pays pauvres à lutter contre le changement climatique, lors d'un discours devant le Parlement du Lesotho, et a réitéré son espoir de voir l'Afrique disposer bientôt de sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU.

M. Guterres effectue une visite de trois jours en Afrique australe et était en Afrique du Sud mercredi. Son voyage de deux jours au Lesotho, un petit royaume montagneux enclavé, lui permettra également de visiter le barrage de Katse, qui fait partie intégrante des plans du pays pour exploiter ses réserves d'eau.

La visite de M. Guterres a été axée sur l'argent dont les pays pauvres d'Afrique et d'ailleurs ont besoin pour faire face à l'impact du réchauffement de la planète. Bien que l'Afrique ne contribue que très peu au réchauffement de la planète, elle est l'un des continents les plus touchés.

Lors des négociations des Nations unies sur le climat qui se sont tenues en Azerbaïdjan le mois dernier, les pays ont adopté un accord prévoyant l'injection d'au moins 300 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à faire face au réchauffement de la planète. Ce montant est loin d'atteindre les plus de mille milliards de dollars que les pays en développement réclamaient.

"Les pays développés doivent respecter leurs engagements [...] et fournir les 300 milliards de dollars annuels promis pour le financement de la lutte contre le changement climatique", a déclaré M. Gutteres devant les législateurs du Lesotho. "Les pays enclavés et les pays les moins avancés comme le vôtre sont particulièrement vulnérables."

Il a également déclaré que le nouveau fonds pour les pertes et dommages, créé pour indemniser les pays pauvres des catastrophes naturelles causées par le changement climatique, "doit être mis en œuvre rapidement et financé généreusement par ceux qui sont les plus responsables de la destruction du climat".

L'Afrique australe est en proie à l'une de ses pires sécheresses, déclenchant une crise de la faim qui a touché plus de 27 millions de personnes, selon les Nations unies. Le Lesotho est l'un des nombreux pays à avoir déclaré des catastrophes nationales en raison de l'impact dévastateur de la sécheresse sur les récoltes.

La sécheresse a été imputée au phénomène climatique naturel El Niño, mais d'autres crises, comme les récentes épidémies mortelles de choléra et les inondations dans la région de l'Afrique de l'Est, ont été attribuées au changement climatique.

Selon un rapport publié cette année par l'Organisation météorologique mondiale, les pays africains perdent jusqu'à 5% de leur produit intérieur brut chaque année et supportent un fardeau plus lourd que les autres en raison du changement climatique.

M. Guterres a déclaré mercredi en Afrique du Sud qu'il espérait que l'Afrique compterait au moins deux membres permanents du Conseil de sécurité d'ici la fin de son mandat en décembre 2026, même s'il a reconnu que cela serait difficile. Au Lesotho, il a déclaré qu'il s'agissait d'une autre "injustice" à l'égard de l'Afrique que ce continent de plus de 1,4 milliard d'habitants n'ait toujours pas de représentation permanente au sein de cet organe.

"Lorsqu'un continent qui abrite près d'un cinquième de l'humanité reste systématiquement exclu du processus décisionnel mondial, nous devons appeler cela par son nom, une relique du colonialisme qui n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui", a déclaré M. Guterres.

Vendredi, M. Guterres doit visiter le barrage de Katse, qui fait partie du Lesotho Highlands Water Project. Ce projet vise à construire une série de barrages et de tunnels pour rediriger une partie de l'eau du Lesotho vers le réseau fluvial de l'Afrique du Sud afin d'atténuer les pénuries d'eau de son voisin.