Somalie : Retour des rescapés du naufrage au large de Madagascar

Les survivants somaliens du naufrage d’un bateau au large de Madagascar ont été rapatriés par leur gouvernement et ont retrouvé leurs familles à l’aéroport de Mogadiscio. L’émotion était au rendez-vous alors que certains pleuraient des proches disparus dans cet accident tragique, survenu après près d’un mois en mer.

Selon les autorités, le drame, qui s’est produit dans l’océan Indien, a coûté la vie à au moins 25 migrants, bien que certains survivants évoquent un bilan plus élevé. Les passagers étaient partis dans l’espoir d’atteindre Mayotte, un territoire français, en quête d’un avenir meilleur.

« Je présente mes condoléances à ceux qui ont péri dans cet accident, y compris ma sœur Hanan. Je suis heureuse que mon frère Ahmed soit revenu sain et sauf. Louange à Dieu. » témoigne Haboon Deeqa, sœur d’une rescapée.

Le rescapé Ahmed Hussein Mahadalle a raconté l’horreur de l’accident : « Nous étions 75 au total, et 28 personnes sont décédées. Parmi les morts se trouvait ma cousine. Nous sommes 47, moi compris, à avoir survécu. »

Chaque année, des milliers de jeunes Somaliens entreprennent de dangereux voyages en mer, fuyant les conflits, la pauvreté ou la sécheresse. Ces migrations irrégulières, souvent organisées par des passeurs, exposent les migrants à de graves risques.

La conseillère présidentielle somalienne pour les réfugiés, Maryan Yasin, a accompagné les survivants à leur retour : « Les rescapés et moi sommes heureux de revenir dans notre pays. Ils m’ont assuré qu’ils ne prendraient plus jamais ce genre de risque. Le gouvernement somalien s’engage à trouver une solution, et cette solution sera un effort collectif. »

Pourtant, les défis restent immenses. Dans un contexte de précarité et d’instabilité, beaucoup continuent de tenter leur chance à tout prix, attirés par la perspective d’un avenir plus prometteur à l’étranger.