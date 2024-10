Le Pape François : “Les migrants doivent être accueillis et intégrés”

La migration, une occasion de croissance pour tous, c’est ce qu’a déclaré le pape François aux missionnaires de Saint-Charles.

Lors d’une rencontre avec les membres de la Fraternité Saint-Charles-Borromée, également connue sous le nom de Scalabriniens, le Pape François a évoqué la situation des migrants. Le souverain pontife les a exhortés à faire preuve de compassion.

“N'oublions pas qu'un migrant doit être accueilli, accompagné et intégré”, a-t-il déclaré. Il a insisté sur les causes de cette migration, qui n’est pas un choix pour les concernés, mais plutôt une nécessité, une question de survie. “Ceux qui partent le font à cause de l'injustice et des inégalités tragiques ou à cause des guerres dévastatrices qui frappent une partie du monde”, affirme-t-il.

Pour le Pape argentin, cette dynamique de rencontre et de dialogue est aussi bénéfique pour les religieux. Ils pourront ainsi grandir dans leur foi et développer la notion d’ouverture et de partage, prônée dans le christianisme.

Ce n’est pas la première fois que le Pape s’exprime sur la cause des migrants. En août dernier, le souverain pontife qualifiait de péché grave, les tentatives visant à repousser les migrants. Il appelait alors à la solidarité, tout en priant pour ceux qui étaient morts en mer ou abandonnés dans le désert.