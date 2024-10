No Comment : la tempête tropicale Trami frappe les Philippines

Les habitants ont commencé aujourd'hui à déblayer la boue et les débris. Les écoles publiques, les bureaux du gouvernement et les services de ferry sont fermés pour des raisons de sécurité. Une personne est morte et sept autres sont portées disparues, dont des pêcheurs de Masbate. L'archipel se trouve dans la « ceinture de feu du Pacifique », une région qui s'étend sur la majeure partie du pourtour de l'océan Pacifique et où se produisent de nombreuses éruptions volcaniques et tremblements de terre, faisant de cette nation d'Asie du Sud-Est l'une des plus exposées aux catastrophes naturelles au monde.